السعودية اليوم /"الصحة" تنصح الصائمين بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل الخالية من السكر



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

قدمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملتها #صم_بصحة التي أطلقتها بالتعاون مع سابك .

ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية"عش بصحة"

كما دعت الصحة الجميع إلى التقليل من تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة لأن الكافيين مدر للبول مما قد يسبب الجفاف خلال فترة الصيام.

// انتهى //

01:20ت م

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الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسقدمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملتها #صم_بصحة التي أطلقتها بالتعاون مع سابك .ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية"عش بصحة" [email protected] وحسابها في "تويتر" أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل الخالية من السكر، والحرص على المشي لتجنب الإمساك.كما دعت الصحة الجميع إلى التقليل من تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة لأن الكافيين مدر للبول مما قد يسبب الجفاف خلال فترة الصيام.// انتهى //01:20ت م0251

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