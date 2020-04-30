السعودية اليوم / صحة الباحة تواصل مكافحة فيروس "كورونا" بفحص أكثر من 5580 عاملاً ضمن عملية المسح النشط



الباحة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واس

تواصل المستشفيات والقطاعات الصحية بصحة منطقة الباحة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس

ونوه مدير التواصل والعلاقات العامة والناطق الإعلامي بصحة الباحة ماجد بن علي الشطي أنه تم خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم حال وجود أعراض اشتباه بالفيروس، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها

وأكد الشطي بأن فرق المسح الميداني بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة تعمل على تكثيف أعمال المسح النشط حيث تم فحص 321 سكن عامل، إذ جرى خلال الأيام القليلة الماضية فحص 5589 عاملاً، ولا تزال الفرق تتابع أعمالها إلى هذه اللحظة ضمن الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.

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الباحة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واستواصل المستشفيات والقطاعات الصحية بصحة منطقة الباحة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، حيث تستمر الفِرَق الطبية الميدانية المتخصصة بالمنشآت الصحية القيام بجولاتها ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على العمالة داخل مقرات سكنها وعملها في جميع محافظات المنطقة.ونوه مدير التواصل والعلاقات العامة والناطق الإعلامي بصحة الباحة ماجد بن علي الشطي أنه تم خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم حال وجود أعراض اشتباه بالفيروس، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منهاوأكد الشطي بأن فرق المسح الميداني بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة تعمل على تكثيف أعمال المسح النشط حيث تم فحص 321 سكن عامل، إذ جرى خلال الأيام القليلة الماضية فحص 5589 عاملاً، ولا تزال الفرق تتابع أعمالها إلى هذه اللحظة ضمن الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.// انتهى //00:55ت م0245

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