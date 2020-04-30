السعودية اليوم / أمانة الباحة تواصل تكثيف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة



الباحة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة الباحة أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية بمحافظات ومدن المنطقة، للتصدي لانتشار

وتتابع أمانة الباحة والبلديات التابعة لها أعمالها اليومية الوقائية بتعقيم وتطهير الطرق والشوارع والأحياء، تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتقيد بالإجراءات الوقائية لتعزيز الصحة العامة، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال إعداد خطة عمل يومية لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف والغسيل والتعقيم.

// انتهى //

00:54ت م

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الباحة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسكثفت أمانة منطقة الباحة أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية بمحافظات ومدن المنطقة، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك استمرارا لجهودها الاحترازية والوقائية لاسيما في شهر رمضان الكريم .وتتابع أمانة الباحة والبلديات التابعة لها أعمالها اليومية الوقائية بتعقيم وتطهير الطرق والشوارع والأحياء، تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتقيد بالإجراءات الوقائية لتعزيز الصحة العامة، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال إعداد خطة عمل يومية لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف والغسيل والتعقيم.// انتهى //00:54ت م0243

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