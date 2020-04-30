السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق ١٥ منشأة مخالفة بعد رصد ٧٧ مخالفة صحية عليها



أبها 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أغلقت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير ١٥ منشأة تجارية في مدينة أبها لمخالفتها الأنظمة والاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت ١٥ منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية، بعد رصدها نحو ٧٧ مخالفة على تلك المنشآت، اشتملت على سوء النظافة، وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وانتهاء التراخيص ومباشرة النشاط خارج حدود المحل، مشيراً إلى إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها لاستهلاك الآدمي، فيما أغلقت المواقع واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

من جهة أخرى أزالت أمانة عسير تسعة مواقع متفرقة للباعة الجائلين، وذلك لعدم مراعاتهم للاشتراطات الصحية.

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