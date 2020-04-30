السعودية اليوم / أمانة نجران تواصل تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء



نجران 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

واصلت أمانة منطقة نجران اليوم، أعمالها الميدانية بتعقيم الطرق والشوارع والأحياء وتطهيرها بمدينة نجران، لضمان الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن حملة التعقيم والتطهير المكثفة استهدفت أحياء "زور آل حارث، وزور وادعة، وزور آل جعرة، والغيضة، وشعب بران، والعان، والحضن، والصفا، والأملاح، والشرفة الشمالية، والضيافة، والفيصلية، والشرفة الجنوبية، والمدينة الطبية، وبئر أبين، وسقام، وآل منيف، وأبا السعود، والمراطة، والمخباه، والشبهان، ورجلاء"، وذلك بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف ومزودة بمواد التعقيم والتطهير، ومضخات محمولة تستخدم في رش الرذاذ المعقم والمطهر، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وللحد من انتشار الأوبئة ومكافحتها.

وأكد المهندس عيبان أن الحملة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بالأحياء السكنية والطرقات والشوارع والمرافق العامة كافة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

00:53ت م

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نجران 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسواصلت أمانة منطقة نجران اليوم، أعمالها الميدانية بتعقيم الطرق والشوارع والأحياء وتطهيرها بمدينة نجران، لضمان الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن حملة التعقيم والتطهير المكثفة استهدفت أحياء "زور آل حارث، وزور وادعة، وزور آل جعرة، والغيضة، وشعب بران، والعان، والحضن، والصفا، والأملاح، والشرفة الشمالية، والضيافة، والفيصلية، والشرفة الجنوبية، والمدينة الطبية، وبئر أبين، وسقام، وآل منيف، وأبا السعود، والمراطة، والمخباه، والشبهان، ورجلاء"، وذلك بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف ومزودة بمواد التعقيم والتطهير، ومضخات محمولة تستخدم في رش الرذاذ المعقم والمطهر، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وللحد من انتشار الأوبئة ومكافحتها.وأكد المهندس عيبان أن الحملة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بالأحياء السكنية والطرقات والشوارع والمرافق العامة كافة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //00:53ت م0241

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