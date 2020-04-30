شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشدد على أهمية تكامل الجهود لخدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

شدد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على أهمية تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن والمقيم بين عناصر منظومة النقل، مؤكدًا الشفافية في العمل التي من شأنها رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

جاء ذلك خلال، لقاءه الرمضاني السنوي لمنظومة النقل، أمس، الذي يعقد للمرة الأولى بشكل افتراضي اتباعًا للإرشادات الوقائية.

وشهد اللقاء نقاشا شهد عددًا من المشاركات لمنسوبي المنظومة من خلال طرحهم الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات خلال اللقاء.

وهنأ الوزير منسوبي المنظومة كافة بشهر رمضان المبارك, مؤكدًا تهيئة سبل النجاح لهم، معبراً عن شكره الجزيل لجميع منسوبي المنظومة على تفانيهم وعملهم أثناء ‏جائحة فيروس كورونا المستجد ‏COVID‏ 19 ‏وخدمتهم لوطنهم واتخاذهم التدابير الوقائية كافة خلال قيامهم بأعمالهم.