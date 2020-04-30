بايدن يتعهد بإبقاء سفارة أمريكا بالقدس حال انتخابه رئيسا المزيد

الخليج 365الخميس 2020/4/30 02:09 ص بتوقيت أبوظبي
تعهّد المرشّح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، الأربعاء، بإبقاء سفارة بلاده في إسرائيل، بالقدس، حال انتخابه.
وأعرب بايدن، نائب الرئيس السابق، في كلمة خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت، عن "أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة من تلّ أبيب".
وأضاف: "ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها" قبل التوصّل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يلحظ مثل هذه الخطوة".
وتابع: "أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تلّ أبيب".
وبايدن هو المرشح الديمقراطي الذي سيواجه ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن يتم ترشيحه رسميا في مؤتمر الحزب الذي تم تأجيله إلى أغسطس/آب بسبب تفشي فيروس كورونا.
وحصل بايدن على دعم كل من الرئيس السابق باراك أوباما ومنافسيه السابقين في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وكان كبير مستشاري بايدن للسياسة الخارجية، قال، الثلاثاء، إن المرشح الرئاسي يعارض ضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد، وهي خطوة يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذها في يوليو/تموز المقبل.
وقال توني بلينكن إن "إدارة بايدن المحتملة ستهدف إلى إحياء حل الدولتين وتطويره في نهاية المطاف”.
وجاء هذا التصريح بعد يوم فقط من إعلان إدارة ترامب عن استعدادها للاعتراف بالضم، لكنها طلبت من الحكومة الإسرائيلية التفاوض أيضًا مع الفلسطينيين.
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