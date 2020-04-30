، "إرث الخليلَيْن يجمعنا".. مبادرة تستهدف الأُسَر ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام ،

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أطلق مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة مبادرته "إرث الخليلَيْن يجمعنا" تفعيلاً لحملة بِرًّا بمكة، التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تزامنًا مع جائحة كورونا.
وفي التفاصيل، أوضح المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام، الدكتور طلال بن محمد أبو النور، أن هذه المبادرة تأتي في هذه الفترة التي نعيش معها في شهر الخير، شهر رمضان، وبلد الخير (مكة المكرمة)، ونجتمع على مادتها داخل أُسَرنا في ظرف أعاد الأبوَيْن مع الأولاد إلى بيوتهم، والبقاء فيها مدة يومهم.
وأشار "أبو النور" إلى أن المبادرة تم إطلاقها في الأول من رمضان، وتستمر إلى نهاية شهر رمضان المبارك، وتجيب عن عدد من الأسئلة التي تتبادر إلى ذهن المتلقي، منها: ما هو هذا الإرث؟ ومَن هم الوارثون له؟ وما هي مميزاته ومناسبته لظرفنا الذي نعيشه اليوم؟.. كما تتضمن مجالس علمية يومية، عبارة عن مقطع مرئي أو مسموع، يُنشر كل يوم عبر حسابات المشروع الرسمية في منصات الإعلام الجديد.
وتستهدف هذه المبادرة الأُسَر عبر تطبيقات عملية مستوحاة من إرث الخليلَيْن عليهما السلام.مكة المكرمة جمعية مراكز الأحياء برا بمكة فيروس كورونا الجديد
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 12:39 AM
تتضمن مجالس علمية يومية تُنشر في مقطع مرئي أو مسموع عبر حسابات المشروع
أطلق مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة مبادرته "إرث الخليلَيْن يجمعنا" تفعيلاً لحملة بِرًّا بمكة، التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تزامنًا مع جائحة كورونا.
وفي التفاصيل، أوضح المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام، الدكتور طلال بن محمد أبو النور، أن هذه المبادرة تأتي في هذه الفترة التي نعيش معها في شهر الخير، شهر رمضان، وبلد الخير (مكة المكرمة)، ونجتمع على مادتها داخل أُسَرنا في ظرف أعاد الأبوَيْن مع الأولاد إلى بيوتهم، والبقاء فيها مدة يومهم.
وأشار "أبو النور" إلى أن المبادرة تم إطلاقها في الأول من رمضان، وتستمر إلى نهاية شهر رمضان المبارك، وتجيب عن عدد من الأسئلة التي تتبادر إلى ذهن المتلقي، منها: ما هو هذا الإرث؟ ومَن هم الوارثون له؟ وما هي مميزاته ومناسبته لظرفنا الذي نعيشه اليوم؟.. كما تتضمن مجالس علمية يومية، عبارة عن مقطع مرئي أو مسموع، يُنشر كل يوم عبر حسابات المشروع الرسمية في منصات الإعلام الجديد.
وتستهدف هذه المبادرة الأُسَر عبر تطبيقات عملية مستوحاة من إرث الخليلَيْن عليهما السلام.
، "إرث الخليلَيْن يجمعنا".. مبادرة تستهدف الأُسَر ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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