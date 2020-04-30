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محمد بن مسعود - الدمام - 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 12:36 AMجامعة الأمير سلطان: سنتخذ الإجراءات ولن نتهاون مع المغرد "المسيء"
تحقق جامعة الأمير سلطان، في تغريدة مسيئة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وتزعم أنها لأحد منسوبيها.
وأكدت الجامعة عبر حسابها في "تويتر"، أنها دائمًا تتابع وبشكل مستمر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ووفقًا لرسالتها التي أنشئت من أجلها، وهي التأهيل والتحصيل العلمي، فهي لم ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي أحد من منسوبيها يصدر منه قول أو سلوك قد يسيء إلى الدولة أو إلى المجتمع
، جامعة الأمير سلطان: سنتخذ الإجراءات ولن نتهاون مع المغرد "المسيء" ،
المصدر : الخليج 365
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