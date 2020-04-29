شكرا لقرائتكم خبر عن «ضرب وحز حول العنق».. النيابة تكشف تفاصيل قضية «غادين» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة لإجراءات التحقيق بشأن القضية المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "المغدورة غادين".

وأوضح المصدر أنه جرى الانتقال لموقع الحادث من قبل المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية، ووقفوا على مشهد وجود فتاة تبلغ من العمر١٥ عاماً ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها، وفارقت الحياة.

وتابع: "أثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة وآثار حز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار".

وأكد المصدر أنه تم استجواب الأب لقيام شبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومددت فترة توقيفه. كما تم تسجيل إفادة من يقطنون بالمنزل وكل من له علاقة بالواقعة.

وبين المصدر أنه صدر أمر النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة على وجه اليقين، وطلب نتائج الفحوصات الشرعية لملابس المتوفاة وجهاز جوالها وكافة ما تم تحريزه من موقع الحادث، وما زالت القضية تحت الإجراء.