إحباط تهريب 44.7 مليون حبة مخدرة إلى السعودية وضبط المهربين والمستقبلين في عمليتين منفصلتين

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:14 مساءً - ‏7 دقائق مضت أخبار السعودية 10 زيارة

في عملٍ مشتركٍ بين رجال هيئة الجمارك السعودية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أُحبطت عمليتا تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة المحظورة، وذلك عبر منفذي البطحاء وميناء الملك عبدالله برابغ.

ووصلت الكمية المضبوطة في العمليتين إلى 44.7 مليون حبة كبتاجون، كما أُلقي القبض على المستقبلين وعددهم 6 أشخاص، حيث أظهر مقطع فيديو عملية الضبط الأولى في ميناء الملك عبدالله برابغ عن طريق مسح الحاويات بالأشعة، حيث عُثر على الحبوب داخل عبوات نبتة المتة.

وعلى الجانب الآخر في منفذ البطحاء الحدودي، وبناء على بلاغ عن شاحنة مشتبه بها، ثم بالتحقيق مع مستقليها، تبين أن الممنوعات في شاحنة أخرى على وشك الوصول، وبالفعل تم ضبط الشاحنة والقبض على المهربين.