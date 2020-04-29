شاهد ..صورة نادرة لهدية تلقاها ملك السعودية المؤسس من البرلمان المصري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:14 مساءً - نشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة نادرة لهدية تلقاها الملك المؤسس من البرلمان المصري عام 1946.

ويظهر في الصورة الملك وهو ممسك بلوحة كتب عليها الآية القرآنية “واعتصموا بحبل الله جميعا”، كتبها الخطاط المصري محمود الشحات.

وحصل العاهل السعودي على الهدية خلال حفل البرلمان المصري الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

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عبد العزيز آل سعود، هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، والحاكم الرابع عشر من أسرة آل سعود.

عام 1902 وضع الملك عبد العزيز اللبنة الأولى في بناء الدولة، عقب نحو عشرين عاما من المعارك والحروب.

يذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود ولد عام 1875 وتوفي عام 1953، عن عمر ناهز 78 عاما.