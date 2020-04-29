، ذكروا بالقران "والغة" امراة خانت ربها وزوجها... شاهد نهايتها المؤلمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر الخليج 365 في سرد قصص لشخصيات ذكرت بالقران الكريم للموعظة ولتكون ايات الله طريقا للهدى والتقوى مما حدث مع السابقين والشخية التى نتحدث عنها هي امراة ذكرت صفة في الرقان الكريم وليست اسما وهي زوجة النبي لوط عليه السلام احد أنبياء الله تعالى

زوجها هو لوط بن هاران بن تارخ ابن أخ سيّدنا إبراهيم عليه السلام عاش لوط ما يقارب من 175 عاما وسمي بلوط لأنّه احب عمه النبي ابراهيم وامن معه ولصق به، فقد كان إبراهيم -عليه السلام- يحبه ابن اخيه كثيرا