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كشفت وزارة التعليم عن أبرز ملامح تطوير مسارات الثانوية العامة، وسيتم التطبيق الفعلي بداية العام الدراسي 1443 / 1444هـ.
وأضافت وزارة التعليم أن الآلية سوف تكون تطبيق سنة أولى مشتركة يتم فيها الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه، والسنتان الثانية والثالثة مجال العلوم الطبيعية والتطبيقي (مسار علمي عام- مسار علوم الحاسب والهندسة- مسار علوم الصحة والحياة) ومجال العلوم الشرعية والإنسانية (مسار إدارة الأعمال- المسار الشرعي - المسار الإنساني العام).
وأشارت إلى أن التميز لهذا المشروع بتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030م وفي تلبية احتياجات التنمية الوطنية وإعداد المتعلم للحياة ومهارات القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى تعليم موائم لمتطلبات سوق العمل واستشراف وظائف المستقبل المحلية والعالمية، وتوطين الوظائف الحرجة، وتحقيق الأمان المهني، ومواكبة التغيرات العالمية في التعليم الثانوي.
تمتاز بعض المسارات بتأهيل الطلاب والطالبات إلى سوق العمل من خلال برامج تجسير مهنية في بعض التخصصات والمهن الإدارية.
وقد أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن إطلاق مشروع مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة لإعداد جيل متعلم، وكتب الوزير عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله-، واستمرارًا لجهودها في تطوير التعليم العام، ورفع كفاءة منظومته، وفق #رؤية_المملكة_٢٠٣٠؛ تم إطلاق مشروع #مسارات_الثانوية_والأكاديميات المتخصصة؛ لإعداد جيل متعلّم، ومُعد للحياة، ومؤهل للعمل، وقادر على مواصلة تعليمه، والمنافسة عالميًا".
وزارة التعليم مسارات الثانوية العامة
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 11:51 PM
الآلية تطبيق سنة أولى مشتركة والسنتان التاليتان للعلوم "الطبيعية والتطبيقية" و"الشرعية والإنسانية""التعليم" تكشف أبرز ملامح تطوير مسارات الثانوية العامة.. والتطبيق الفعلي بعد عامين
كشفت وزارة التعليم عن أبرز ملامح تطوير مسارات الثانوية العامة، وسيتم التطبيق الفعلي بداية العام الدراسي 1443 / 1444هـ.
وأضافت وزارة التعليم أن الآلية سوف تكون تطبيق سنة أولى مشتركة يتم فيها الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه، والسنتان الثانية والثالثة مجال العلوم الطبيعية والتطبيقي (مسار علمي عام- مسار علوم الحاسب والهندسة- مسار علوم الصحة والحياة) ومجال العلوم الشرعية والإنسانية (مسار إدارة الأعمال- المسار الشرعي - المسار الإنساني العام).
وأشارت إلى أن التميز لهذا المشروع بتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030م وفي تلبية احتياجات التنمية الوطنية وإعداد المتعلم للحياة ومهارات القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى تعليم موائم لمتطلبات سوق العمل واستشراف وظائف المستقبل المحلية والعالمية، وتوطين الوظائف الحرجة، وتحقيق الأمان المهني، ومواكبة التغيرات العالمية في التعليم الثانوي.
تمتاز بعض المسارات بتأهيل الطلاب والطالبات إلى سوق العمل من خلال برامج تجسير مهنية في بعض التخصصات والمهن الإدارية.
وقد أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن إطلاق مشروع مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة لإعداد جيل متعلم، وكتب الوزير عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله-، واستمرارًا لجهودها في تطوير التعليم العام، ورفع كفاءة منظومته، وفق #رؤية_المملكة_٢٠٣٠؛ تم إطلاق مشروع #مسارات_الثانوية_والأكاديميات المتخصصة؛ لإعداد جيل متعلّم، ومُعد للحياة، ومؤهل للعمل، وقادر على مواصلة تعليمه، والمنافسة عالميًا".
، "التعليم" تكشف أبرز ملامح تطوير مسارات الثانوية العامة.. والتطبيق الفعلي بعد عامين ،
المصدر : الخليج 365
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