محمد بن مسعود - الدمام - كورونا.. الإمارات تعلن تسجيل 549 إصابة جديدة بالفيروس صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-29 أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل (549) حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة (11929).

وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك إنه تم شفاء 148 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 2329 حالة. 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 Advertisements 09:08 PM بلغ مجموع الحالات المسجلة 11929 إصابة و2329 حالة شفاء بلغ مجموع الحالات المسجلة 11929 إصابة و2329 حالة شفاء أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل (549) حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة (11929).

وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك إنه تم شفاء 148 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 2329 حالة. ، كورونا.. الإمارات تعلن تسجيل 549 إصابة جديدة بالفيروس ،

المصدر : الخليج 365

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