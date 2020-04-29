، من 30 إبريل.. بكين تخفض حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا ،

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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستخفض مستوى الرد الطارئ على تفشي فيروس كورونا، في العاصمة بكين، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني بداية من 30 إبريل.
وقال تشن بي نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار اتخذ بعدما لم تشهد المدينة حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، سواء كانت حالات محلية أو وافدة لمدة 13 يوماً على التوالي.
ووفق روسيا اليوم كانت بكين فعلت في 24 يناير، المستوى الأعلى للرد الطارئ الخاص بالصحة العامة لاحتواء تفشي المرض.
وسجل البر الرئيس الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، في آخر حصيلة مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858.
وظل عدد الوفيات في البر الرئيس بسبب المرض دون تغيير عند 4633.فيروس كورونا الجديد
من 30 إبريل.. بكين تخفض حالة الطوارئ المفروضة بسبب كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-29
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستخفض مستوى الرد الطارئ على تفشي فيروس كورونا، في العاصمة بكين، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني بداية من 30 إبريل.
وقال تشن بي نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار اتخذ بعدما لم تشهد المدينة حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، سواء كانت حالات محلية أو وافدة لمدة 13 يوماً على التوالي.
ووفق روسيا اليوم كانت بكين فعلت في 24 يناير، المستوى الأعلى للرد الطارئ الخاص بالصحة العامة لاحتواء تفشي المرض.
وسجل البر الرئيس الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، في آخر حصيلة مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858.
وظل عدد الوفيات في البر الرئيس بسبب المرض دون تغيير عند 4633.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
08:55 PM
سجل البر الرئيس الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستخفض مستوى الرد الطارئ على تفشي فيروس كورونا، في العاصمة بكين، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني بداية من 30 إبريل.
وقال تشن بي نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار اتخذ بعدما لم تشهد المدينة حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، سواء كانت حالات محلية أو وافدة لمدة 13 يوماً على التوالي.
ووفق روسيا اليوم كانت بكين فعلت في 24 يناير، المستوى الأعلى للرد الطارئ الخاص بالصحة العامة لاحتواء تفشي المرض.
وسجل البر الرئيس الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، في آخر حصيلة مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858.
وظل عدد الوفيات في البر الرئيس بسبب المرض دون تغيير عند 4633.
، من 30 إبريل.. بكين تخفض حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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