السعودية اليوم / اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تطلق مبادرة "المحكم المتطوع"



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أطلقت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم

ومن شأن هذه المبادرة توفير الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستعانة بخبرات المحكمين المتطوعين للتحكيم في القضايا الناجمة عن تبعات جائحة

ودعت اللجنة الراغبين في التسجيل بقائمة "المحكمين المتطوعين" إلى زيارة موقع اللجنة الدائمة الإلكتروني: www.scsac.org.sa .

// انتهى //

23:42ت م

0222



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأطلقت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية مبادرة "المحكم المتطوع" للإسهام في الحد من تدفق القضايا على القضاء العام، وتخفيف حدة الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة قائمة للمحكمين المتطوعين الراغبين في تقديم خدمات التحكيم بدون أتعاب.ومن شأن هذه المبادرة توفير الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستعانة بخبرات المحكمين المتطوعين للتحكيم في القضايا الناجمة عن تبعات جائحة كورونا ودعت اللجنة الراغبين في التسجيل بقائمة "المحكمين المتطوعين" إلى زيارة موقع اللجنة الدائمة الإلكتروني: www.scsac.org.sa .// انتهى //23:42ت م0222

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