السعودية اليوم / تعليم نجران يُودِعُ أكثر من مليون و 800 ألف ريال في حساب الطلاب والطالبات



نجران 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، مبلغ 1,817,757 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر أبريل 2020م.

وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطالباته، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية والجسمية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

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22:34ت م

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