السعودية اليوم / "واس" توثّق شجاعة المرابطين على الحد الجنوبي بنجران وتشاركهم وجبة الإفطار



نجران 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

وثّقت وكالة الأنباء

ورصدت "واس" وهي تشاركهم وجبة الإفطار الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها الجنود البواسل الأبطال، وتضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن الدين والوطن التي أسهمت في دحر المعتدين وكل من يحاول المساس بحدود المملكة وأمنها.

وأكد المرابطون أن حدود المملكة تنعم بالأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكدين أنهم عينٌ ساهرة ودرع حصين لمواجهة أعداء الدين والوطن، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.

// انتهى //

22:13ت م

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نجران 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسوثّقت وكالة الأنباء السعودية "واس" قبل ساعات الإفطار وأثنائه الشجاعة والثبات والفخر والإخلاص وروح التفاني لدى المرابطين على الحد الجنوبي بمنطقة نجران من القطاعات العسكرية كافة، ناذرين أرواحهم في سبيل الدفاع عن حدود الوطن بكل شجاعة وبسالة.ورصدت "واس" وهي تشاركهم وجبة الإفطار الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها الجنود البواسل الأبطال، وتضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن الدين والوطن التي أسهمت في دحر المعتدين وكل من يحاول المساس بحدود المملكة وأمنها.وأكد المرابطون أن حدود المملكة تنعم بالأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكدين أنهم عينٌ ساهرة ودرع حصين لمواجهة أعداء الدين والوطن، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.// انتهى //22:13ت م0200

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