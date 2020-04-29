السعودية اليوم / مستشفى شرورة العام يطلق مبادرة "تبرع من بيتك"



نجران 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أطلق مستشفى شرورة العام ممثلاً ببنك الدم المركزي بالمستشفى اليوم، مبادرة مجتمعية تحت شعار "تبرع من بيتك"، الهادفة إلى تعزيز ثقافة التبرع التطوعي وتأمين مخزون الدم في المحافظة.

وتستهدف المبادرة المواطنين والمقيمين بالأحياء التي يقطنونها والراغبين منهم في التبرع من أجل دعم بنك الدم بالمستشفى، وتعتمد على اتصال المتبرع بالهاتف المخصص المعلن عنه وتزويدهم بكامل المعلومات، وتتوجه في حينها سيارة إسعاف بكامل طاقمها الطبي لمنزل المتبرع، ويهدف القائمون على المبادرة إلى التيسير على أفراد المجتمع، من باب التكافل المجتمعي وروح التعاضد الإسلامي، والمحافظة على استمرار إمداد بنك الدم وتحفيز المتبرعين على البقاء في منازلهم.

وقامت إدارة المستشفى بتوفير جميع الاحتياجات والتجهيزات الطبية وتشكيل فريق من الممارسين الصحيين بقسم بنك الدم في سبيل إنجاح المبادرة ووصولها لجميع الراغبين في التبرع بالدم بمختلف أحياء المحافظة وضواحيها.

// انتهى //

22:11ت م

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