شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 44 مليون حبة كبتاجون والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الجمارك السعودية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 44 مليون حبة كبتاجون، في منفذي البطحاء وميناء الملك عبدالله برابغ، إضافةً إلى ضبط المستقبلين لها. وذكرت الجمارك عبر "تويتر": "عمل تكاملي وجهد مشترك بين الجمارك السعودية ومكافحة المخدارت، يُحبط محاولتي تهريب أكثر من 44 مليون حبة كبتاجون، في منفذي البطحاء وميناء الملك عبدالله برابغ، إضافةً إلى ضبط المستقبلين لها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 44 مليون حبة كبتاجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.