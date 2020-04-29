«تدريب السجون» في جدة يناقش الإجراءات الوقائية

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نظمت الإدارة العامة للتدريب، ممثلة بمركز تدريب السجون في جدة، وبشراكة مع العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة؛ محاضرة توعوية بعنوان "تعزيز الإجراءات الوقائية للمنشآت الأمنية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد"، قدمها فريق عمل متخصص برئاسة العقيد طبيب عبدالعزيز الضبعان، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمركز تدريب السجون بجدة. و‫أتيحت المحاضرة إلكترونياً على برنامج zoom نظراً لأهميتها والحاجة لها في ظل جائحة كورونا، وشهد اللقاء حضوراً وتفاعلاً من جميع الوحدات والإدارات بمختلف سجون المناطق بالمملكة.

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