القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/4/30 12:23 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/4/30 12:23 ص بتوقيت أبوظبي

الرئيس الأمريكي: لم نتصور يومًا أن نغلق اقتصادنا بسبب عدو خفي لكننا تصرفنا على النحو الصحيح

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي: لم نتصور يومًا أن نغلق اقتصادنا بسبب عدو خفي لكننا تصرفنا على النحو الصحيح المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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