وسائل إعلام: اشتباكات بين محتجين وقوات الجيش اللبناني في طرابلس المزيد

شهدت شوارع مدينة طرابلس اللبنانية، مساء الأربعاء، اشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين الذين تجمعوا في ميدان الساعة، وقطعوا الطريق، مطالبين بمحاربة الفساد ووقف الغلاء وارتفاع الأسعار.



وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن عشرات الأشخاص من الحراك الشعبي، تجمعوا بعد الإفطار في ميدان الساعة بطرابلس، وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بتحقيق مطالب الحراك ومن بينها محاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، والإفراج عن موقوفي أمس.

وفي النبطية جنوب لبنان، نفذ المحتجون وقفة أمام مصرف لبنان في المدينة، ضمن إطار تحركاتهم المستمرة تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وسط إجراءات أمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي.

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وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن المحتجين رفعوا الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تطالب باستعادة الأموال المنهوبة، وبمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وحاول عدد من المحتجين إغلاق الطريق المحاذي للمصرف، ما دفع بعناصر الأمن لمنعهم وأدى ذلك إلى اشتباكات بين المحتجين والأمن.

ومنذ الإثنين، تشهد طرابلس (عاصمة الشمال اللبناني) احتجاجات شعبية واسعة في عدد كبير من أحيائها، رفضا لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته.

ولم تقتصر الاحتجاجات التي عادت لمناطق لبنانية عدة، في اليومين الأخيرين، على طرابلس، بل امتدت لمناطق أخرى في الشمال وبيروت والجنوب.