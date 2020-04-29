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النقل تعلن عن حزمة مبادرات لتقليل آثار الإجراءات الاحترازية

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2020-04-29

النقل تعلن عن حزمة مبادرات لتقليل آثار الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن حزمة من المبادرات لتقليل الآثار المترتبة من الإجراءات الاحترازية على منشآت النقل البري ومنها:

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– تأجيل الارتباط بمنصة وصل لمدة 3 أشهر ابتداءً من تاريخ 2020/3/23م.

– تمديد المُهل الممنوحة في الآليات التنفيذية للوائح (الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، تأجير السيارات ووسطاء التأجير، نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات) لمدة أربعة أشهر إضافية من تاريخ انتهاء كل مهلة.تابع جديد أخبار فيروس covid19

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