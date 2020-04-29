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بالفيديو.. أول رحلات مبادرة عودة تغادر مطار الملك عبدالعزيز
متابعات الخليج 365 - الرياض
تغادر مساء اليوم الأربعاء، أولى رحلات مبادرة “عودة” والتي تنطق من مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة وتقل عددًا من المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
وتأتي هذه الرحلة بالتعاون وتنفيذ المديرية لعامة للجوازات لتمكين الراغبين في العودة لبلادهم عبر مطارات المملكة.
وتستهدف هذه المبادرة تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي، وهي مبادرة ذات طابع إنساني، وتلبي “رغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشيه”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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