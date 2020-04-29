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شكرا لقرائتكم حقوق الإنسان : نتابع مع الجهات المختصة ما تم تداوله عبر وسم : #المغدوره_غادين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقوق الإنسان : نتابع مع الجهات المختصة ما تم تداوله عبر وسم : #المغدوره_غادين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع ما تم تداوله عبر وسم : #المغدودة_غادين مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذكر.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة ” تويتر “:
رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تم تداوله في وسم #المغدوره_غادين ، وتتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذكر، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية من الجهات المختصة في ضوء ذلك.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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