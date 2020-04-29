2020-04-29

حقوق الإنسان : نتابع مع الجهات المختصة ما تم تداوله عبر وسم : #المغدوره_غادين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع ما تم تداوله عبر وسم : #المغدودة_غادين مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذكر.

Advertisements

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة ” تويتر “:

رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تم تداوله في وسم #المغدوره_غادين ، وتتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذكر، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية من الجهات المختصة في ضوء ذلك.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر