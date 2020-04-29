أول جهاز تنفس صناعى سعودى الصنع

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 أبريل 2020 10:23 مساءً - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية مازن الحماد إن إجمالي عدد المصانع في المملكة 9 آلاف مصنع، يعمل قرابة 3000 منها بكامل طاقتها، والمصانع الأخرى بدأت العمل من اليوم.

وأضاف أنه يتم حاليا تجربة جهاز تنفس بأحد المستشفيات، وهو صناعة سعودية، إضافة إلى 7 مصانع أخرى تقوم بتجارب على جهاز التنفس، مؤكدا على المصانع وروادها بضرورة الالتزام بالتدابير التي أقرتها وزارة الصحة.

وأوضح أن أكثر من 3000 مصنع تعمل على تأمين إمدادات الغذاء والدواء للحفاظ على مستوياته في الأسواق، إضافة إلى أكثر من 2500 منتج طبي وأكثر من 2 مليون لتر من المعقمات أسبوعياً تنتجها المصانع الوطنية.

وأشار إلى 27 مبادرة قُدمت لشركاء الوزارة في الصناعة، منها الدعم المالي والإعفاءات لرفع الضرر، كما يوجد 685 مليون ريال عبارة عن حزم لإعفاءات، و4 مليارات ريال مجموع مبالغ القروض المعاد هيكلتها من الصندوق الصناعي.