الداخلية السعودية : السماح بالدخول إلى القطيف بهذه الشروط

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 أبريل 2020 10:23 مساءً - ساعتين مضت أخبار السعودية 329 زيارة
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، بأنه في إطار نتائج جهود مواجهة جائحة كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها.
وأوضح أن السماح بالدخول إلى المحافظة والخروج منها سيبدأ اعتباراً من يوم غدٍ (الخميس) الموافق 7 رمضان 1441هـ، كما سيستمر أيضاً السماح بالتجول من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.
وأضاف المصدر المسؤول بأن عمل الأنشطة المستثناة سيستمر في المحافظة كذلك، إضافة إلى العمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية التي سبق الإعلان عنها، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
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