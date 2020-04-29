الداخلية السعودية : السماح بالدخول إلى القطيف بهذه الشروط

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 أبريل 2020 10:23 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 329 زيارة

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، بأنه في إطار نتائج جهود مواجهة جائحة كورونا ، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها.

وأوضح أن السماح بالدخول إلى المحافظة والخروج منها سيبدأ اعتباراً من يوم غدٍ (الخميس) الموافق 7 رمضان 1441هـ، كما سيستمر أيضاً السماح بالتجول من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

وأضاف المصدر المسؤول بأن عمل الأنشطة المستثناة سيستمر في المحافظة كذلك، إضافة إلى العمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية التي سبق الإعلان عنها، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.