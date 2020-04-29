محمد بن مسعود - الدمام - شملت مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، مبلغ 1,817,757 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر إبريل 2020م. وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطالباته، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية والجسمية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين. 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 11:09 PM شملت مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية Advertisements "تعليم نجران" يُودِعُ أكثر من مليون و800 ألف في حساب الطلاب والطالبات مستحقي الإعانات "تعليم نجران" يُودِعُ أكثر من مليون و800 ألف في حساب الطلاب والطالبات مستحقي الإعانات أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، مبلغ 1,817,757 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر إبريل 2020م. وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطالباته، وبرامج التربية الخاصة، والإعاقات الصحية والجسمية، والقرى النائية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين. الكلمات المفتاحية ، "تعليم نجران" يُودِعُ أكثر من مليون و800 ألف في حساب الطلاب والطالبات مستحقي الإعانات ،

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