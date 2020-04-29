محمد بن مسعود - الدمام - تتعلق بنوع الغذاء وتجنُّب بعض المشروبات والنوم بعد تناول الإفطار قدَّم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي خمس نصائح لتجنب الإصابة بأعراض حرقة المعدة خلال شهر رمضان المبارك. وأوصى المركز بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والأملاح والتوابل، مع الحرص على تناول وجبة الإفطار على مراحل، وببطء، ثم تجنُّب الاستلقاء أو النوم بعد تناول وجبة الطعام. ورابعًا: المداومة على شرب الماء والسوائل بكثرة خلال المساء. وأخيرًا تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 11:04 PM تتعلق بنوع الغذاء وتجنُّب بعض المشروبات والنوم بعد تناول الإفطار Advertisements "5" نصائح لتجنُّب حرقة المعدة في "رمضان".. تعرَّف عليها "5" نصائح لتجنُّب حرقة المعدة في "رمضان".. تعرَّف عليها قدَّم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي خمس نصائح لتجنب الإصابة بأعراض حرقة المعدة خلال شهر رمضان المبارك. وأوصى المركز بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والأملاح والتوابل، مع الحرص على تناول وجبة الإفطار على مراحل، وببطء، ثم تجنُّب الاستلقاء أو النوم بعد تناول وجبة الطعام. ورابعًا: المداومة على شرب الماء والسوائل بكثرة خلال المساء. وأخيرًا تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين. الكلمات المفتاحية

، "5" نصائح لتجنُّب حرقة المعدة في "رمضان".. تعرَّف عليها ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه