، منتدى الرياضيين ينطلق غدًا على قناة الأولمبية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - تطلق لجنة الرياضيين "صوت الرياضيين في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية "غد الخميس" السابع من شهر رمضان المبارك" أولى المنتديات الخاصة بالرياضيين على قناة اللجنة الأولمبية "يوتيوب" تحت مسمى جلسة الرياضيين وهي إحدى توصيات اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية باللجنة الذي هدفه الاستماع لآراء واقتراحات اللجنة لتطوير سبل التواصل بين الرياضيين وصنّاع القرار بما يعود بالنفع على مستقبل الرياضيين في المملكة.
وتستضيف الجلسة الأولى، التي سيديرها رئيس اللجنة إبراهيم المعيقل، لاعب منتخب المملكة لكرة الماء ولاعب نادي "أبلون" اليوناني بدر الدغيثر والفارسة الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد سنغافورة للشباب 2010م دلما ملحس، والعداء عبدالله أبكر للحديث عن موضوعات مهمة تتعلق بحياة الرياضيين في شهر رمضان المبارك خصوصًا خلال فترة الحجر المنزلي.
وتُعد "جلسة الرياضيين" ثاني توصيات الاجتماع وتهدف لفتح المجال للمزيد من الرياضيين للمشاركة في إيصال صوتهم بأسرع الطرق الممكنة.
وستستمر لجنة الرياضيين في استضافة المزيد من اللاعبين السعوديين من مختلف الألعاب في سلسلة من الحلقات خلال شهر رمضان المبارك.لجنة الرياضيين جلسة الرياضيين شهر رمضان
منتدى الرياضيين ينطلق غدًا على قناة الأولمبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-29
تطلق لجنة الرياضيين "صوت الرياضيين في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية "غد الخميس" السابع من شهر رمضان المبارك" أولى المنتديات الخاصة بالرياضيين على قناة اللجنة الأولمبية "يوتيوب" تحت مسمى جلسة الرياضيين وهي إحدى توصيات اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية باللجنة الذي هدفه الاستماع لآراء واقتراحات اللجنة لتطوير سبل التواصل بين الرياضيين وصنّاع القرار بما يعود بالنفع على مستقبل الرياضيين في المملكة.
وتستضيف الجلسة الأولى، التي سيديرها رئيس اللجنة إبراهيم المعيقل، لاعب منتخب المملكة لكرة الماء ولاعب نادي "أبلون" اليوناني بدر الدغيثر والفارسة الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد سنغافورة للشباب 2010م دلما ملحس، والعداء عبدالله أبكر للحديث عن موضوعات مهمة تتعلق بحياة الرياضيين في شهر رمضان المبارك خصوصًا خلال فترة الحجر المنزلي.
وتُعد "جلسة الرياضيين" ثاني توصيات الاجتماع وتهدف لفتح المجال للمزيد من الرياضيين للمشاركة في إيصال صوتهم بأسرع الطرق الممكنة.
وستستمر لجنة الرياضيين في استضافة المزيد من اللاعبين السعوديين من مختلف الألعاب في سلسلة من الحلقات خلال شهر رمضان المبارك.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:04 PM
تطلق لجنة الرياضيين "صوت الرياضيين في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية "غد الخميس" السابع من شهر رمضان المبارك" أولى المنتديات الخاصة بالرياضيين على قناة اللجنة الأولمبية "يوتيوب" تحت مسمى جلسة الرياضيين وهي إحدى توصيات اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية باللجنة الذي هدفه الاستماع لآراء واقتراحات اللجنة لتطوير سبل التواصل بين الرياضيين وصنّاع القرار بما يعود بالنفع على مستقبل الرياضيين في المملكة.
وتستضيف الجلسة الأولى، التي سيديرها رئيس اللجنة إبراهيم المعيقل، لاعب منتخب المملكة لكرة الماء ولاعب نادي "أبلون" اليوناني بدر الدغيثر والفارسة الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد سنغافورة للشباب 2010م دلما ملحس، والعداء عبدالله أبكر للحديث عن موضوعات مهمة تتعلق بحياة الرياضيين في شهر رمضان المبارك خصوصًا خلال فترة الحجر المنزلي.
وتُعد "جلسة الرياضيين" ثاني توصيات الاجتماع وتهدف لفتح المجال للمزيد من الرياضيين للمشاركة في إيصال صوتهم بأسرع الطرق الممكنة.
وستستمر لجنة الرياضيين في استضافة المزيد من اللاعبين السعوديين من مختلف الألعاب في سلسلة من الحلقات خلال شهر رمضان المبارك.
، منتدى الرياضيين ينطلق غدًا على قناة الأولمبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
كانت هذه تفاصيل خبر منتدى الرياضيين ينطلق غدًا على قناة الأولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.