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أعلنت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنها رصدت ما تم تداوله في وسم #المغدورة_غادين.
وأضافت بأنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذُكر؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة من الجهات المختصة في ضوء ذلك.
وكان وسم بعنوان #المغدورة_غادين قد تصدر الترند، ويعرض صورة لتقرير طبي، يصف فيه فتاة في الـ 15 من عمرها وهي متوفاة، وعليها آثار خنق على رقبتها.هيئة حقوق الإنسان المغدوره غادين
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 10:57 PM
"الهيئة" أشارت إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من الأمر
أعلنت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنها رصدت ما تم تداوله في وسم #المغدورة_غادين.
وأضافت بأنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذُكر؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة من الجهات المختصة في ضوء ذلك.
وكان وسم بعنوان #المغدورة_غادين قد تصدر الترند، ويعرض صورة لتقرير طبي، يصف فيه فتاة في الـ 15 من عمرها وهي متوفاة، وعليها آثار خنق على رقبتها.
، "حقوق الإنسان": رصدنا وسم #المغدورة_غادين وما تم تداوله ،
المصدر : الخليج 365
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