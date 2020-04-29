محمد بن مسعود - الدمام - لإعداد جيل متعلِّم ومعد للحياة ومؤهَّل للعمل وقادر على المنافسة عالميًّا أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن إطلاق مشروع مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة لإعداد جيل متعلم. وكتب الوزير "آل الشيخ" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله-، واستمراراً لجهودها في تطوير التعليم العام، ورفع كفاءة منظومته، وفق ‎#رؤية_المملكة_٢٠٣٠؛ تم إطلاق مشروع ‎#مسارات_الثانوية_والأكاديميات المتخصصة؛ لإعداد جيل متعلّم، ومُعدّ للحياة، ومؤهل للعمل، وقادر على مواصلة تعليمه، والمنافسة عالمياً". عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة مسلّم الهواملة الأفلاج مسلّم الهواملة الأفلاج 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 10:46 PM Advertisements لإعداد جيل متعلِّم ومعد للحياة ومؤهَّل للعمل وقادر على المنافسة عالميًّا وزير التعليم يطلق مشروع "مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة" وزير التعليم يطلق مشروع "مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة" أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن إطلاق مشروع مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة لإعداد جيل متعلم. وكتب الوزير "آل الشيخ" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله-، واستمراراً لجهودها في تطوير التعليم العام، ورفع كفاءة منظومته، وفق ‎#رؤية_المملكة_٢٠٣٠؛ تم إطلاق مشروع ‎#مسارات_الثانوية_والأكاديميات المتخصصة؛ لإعداد جيل متعلّم، ومُعدّ للحياة، ومؤهل للعمل، وقادر على مواصلة تعليمه، والمنافسة عالمياً". الكلمات المفتاحية ، وزير التعليم يطلق مشروع "مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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