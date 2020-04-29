شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يوثق وافدين بـ "صناعية ينبع" يتعاملون مع الشاحنات الأجنبية والمخالفة للأوزان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):وثّق أحد المواطنين، مقطع فيديو لوافديْن متستر عليهم بـ صناعية ينبع، مشيرًا إلى أنهم يتعاملون مع الشاحنات الأجنبية والمخالفة للأوزان .
وأضاف أن " الشركات تتعامل معاهم ولا يريدون السواق السعودي " ، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لهذا الأمر.
وعندما حاول المواطن، تصويرهم عن قُرب هربوا بسياراتهم، ولم تظهر وجوههم.
ونشر المواطن، المقطع على حساب بـ " تويتر " ، مشاركًا فيه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
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