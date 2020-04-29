شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مقر سكني يخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية، مقرا سكنيا يخزن منتجات غذائية في ظروف غير مناسبة ومنتهية الصلاحية في جازان.

وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات المضبوطة بلغت 780 كجم، مبينة أنه تم إحالة المالك للجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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