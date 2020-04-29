- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مقر سكني يخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية، مقرا سكنيا يخزن منتجات غذائية في ظروف غير مناسبة ومنتهية الصلاحية في جازان.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات المضبوطة بلغت 780 كجم، مبينة أنه تم إحالة المالك للجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط مقر سكني يخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.