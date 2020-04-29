ضبط صيدلية تبيع معقمات مجهولة المصدر بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تمكنت هيئة الغذاء والدواء من ضبط صيدلية في جدة تقوم ببيع معقمات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات. تمكنت هيئة الغذاء والدواء من ضبط صيدلية في جدة تقوم ببيع معقمات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات. وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنه تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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