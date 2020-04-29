بالفيديو.. لقطات من عودة المواطنين القادمين من لندن إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت المديرية العامة للجوازات، لقطات من عودة المواطنين القادمين من العاصمة البريطانية لندن إلى أرض الوطن، عبر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. نشرت المديرية العامة للجوازات، لقطات من عودة المواطنين القادمين من العاصمة البريطانية لندن إلى أرض الوطن، عبر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

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