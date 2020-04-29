شكرا لمتابعة خبر عن «أبشر» تعلن عن آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت منصة أبشر، آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات؛ دون الحاجة للخروج من المنزل.

وذكرت منصة أبشر، قائلة : آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات؛ بدخول المستخدم على حسابه على أبشر، ثم اختيار «خدمات المركبات»، ثم النقر على «استعلامات»، ثم اختر «صلاحية التأمين على المركبات».

ويذكر أن الإدارة العامة للمرور، أوضحت طريقة مبايعة المركبات ونقل الملكية، عبر منصة أبشر دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري من خلال تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمة المركبات، ثم خيار مبايعة المركبات، ومن ثم اتبع الخطوات