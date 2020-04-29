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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للنقل عن حزمة من المبادرات لتقليل الآثار المترتبة من الإجراءات الاحترازية على منشآت النقل البري. كشفت الهيئة العامة للنقل عن حزمة من المبادرات لتقليل الآثار المترتبة من الإجراءات الاحترازية على منشآت النقل البري. ونستعرض حزمة مبادرات من " النقل " لتقليل آثار الإجراءات الاحترازية ومنها: أولا.. تأجيل الارتباط بمنصة وصل لمدة 3 أشهر ابتداءً من تاريخ 2020/3/23م. ثانيا.. تمديد المُهل الممنوحة في الآليات التنفيذية للوائح (الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، تأجير السيارات ووسطاء التأجير، نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات) لمدة أربعة أشهر إضافية من تاريخ انتهاء كل مهلة.

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