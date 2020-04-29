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شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات مبادرة عودة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أنهت المديرية العامة للجوازات، إجراءات مغادرة أولى رحلات مبادرة عودة، والمتجهة من جدة-الرياض-مانيلا، غير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وتم إطلاق مبادرة "عودة" المقيمين إلى أوطانهم، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله " .
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