شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مجلس الأمن يخرج عن صمته ويصدم الانتقالي بموقف قوي وبيان من 4 نقاط هامة الوحدة على رأسها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج مجلس الأمن الدولي عن صمته، تجاه الإعلان الذي أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي في ال 25 من إبريل الجاري، في موقف هو الأقوى من نوعه لإيصال رسالة دعم قوية لوحدة اليمن.

وذكرت مصادر صحفية أن البعثة البريطانية خطت مسودة بيان صحفي حول ‎اليمن، بهدف استصداره من المجلس هذا الاسبوع، تم توزيعها ليلة الثلاثاء على الدول الأعضاء في مجلس الامن مع الطلب منها ابداء آراء حكوماتها بفحوى النص صباح اليوم الاربعاء بتوقيت نيويورك.

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ويرد مجلس الأمن بحسب المصادر في مسودة البيان الصحفي، في فقراته الثلاث الاولى على تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي معلنا قلقه بشأن هذا الاعلان، ومؤكدا التزامه بوحدة اراضي اليمن، ومطالبا بالتسريع في تنفيذ اتفاق الرياض، أما الفقرة الأخيرة فهي دعم لمقترحات غريفثس الأخيرة.

هذا وتشمل مسودة البيان الصحفي النقاط الهامة التالية (قبل أي تعديل):

* إعراب أعضاء مجلس الامن عن قلقهم العميق تجاه الإعلان الذي أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي في ال 25 من إبريل الجاري.

* تأكيد الأعضاء على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.

‏* مطالبة مجلس الامن بالتسريع في تطبيق اتفاق ‎الرياض والاعراب عن قلقه بأن تؤدي أعمال المجلس الانتقالي الى تشتيت التركيز بعيدا عن الجهود المبذولة من قبل المبعوث الخاص غريفثس لتحقيق وقف إطلاق نار شامل في اليمن، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة المتبادلة، والبدء ثانية بعملية سياسية شاملة.

‏* مناشدة حكومة ‎اليمن والحوثيين بتقوية انخراط الطرفين بهدف التوصل الى اتفاق على مقترحات المبعوث الخاص مارتن غريفثس، وبأسرع وقت ممكن، مع الترحيب بإعلان تحالف دعم ‎الشرعية في اليمن، بتمديد وقف اطلاق النار الأحادي الجانب، دعما للعملية السلمية للأمم المتحدة.

المصدر: أحداث نت