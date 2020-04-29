شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية: هذا موقف حجوزات شهر يونيو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى المتحدث الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية السعودية السماح بعودة رحلات الطيران مطلع يونيو المقبل. وقال فهد باهديله في اتصال هاتفي مع "العربية.نت": "إن السماح بالحجوزات الداخلية على موقع الشركة الإلكتروني اعتبارا من 1 يونيو، لا يعني إنهاء التعليق الساري حاليا جراء مواجهة جائحة كورونا". قد يهمك ايضاً: 5 دول عربية تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.. (أسماء الدول+ تفاصيل)

Advertisements السعودية تصدر توضيحا بشأن قرار تعليق الصلاة في المساجد ابتداء من هذا التاريخ وأضاف "إغلاق الحجوزات يحدث آليا من السيستم، والآن حجوزات شهر مايو مغلقة، وسيتم إغلاق حجوزات شهر يونيو لاحقا". وحتى الآن لم يصدر قرار من الحكومة بعودة الطيران الداخلي في المملكة. وكانت مصادر إعلامية سعودية قد ذكرت صباح اليوم، أن الشركة بدأت بالفعل تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني.

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