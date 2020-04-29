شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اليمن يعلق الصلوات بالمساجد في عدن بصوره عاجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الاوقاف قبل قليل تعميم عاجل باغلاق المساجد بالعاصمة المؤقته عدن بصورة عاجله وتعليق الجمعة والجماعة حتى إشعار آخر. ونوهت الوزارة على اداء الصلوات في المنازل وملازمة الاذكار والاستغفار والاكثار من الدعاء والعودة الى الله ، كما حثت على الاخد بالاسباب المشروعة الوقائية من الامراض والاوبئة من نظافة ونحوها من الوسائل المعروفة والمتبعة صحيا من عزل وحجر صحي. قد يهمك ايضاً: Advertisements 5 دول عربية تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.. (أسماء الدول+ تفاصيل)

السعودية تصدر توضيحا بشأن قرار تعليق الصلاة في المساجد ابتداء من هذا التاريخ وتاتي تلك الاجراءات بعد اعلان وزارة الصحة عن ثبوت وجود حالات لوباء كورونا في مدينة عدن.

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