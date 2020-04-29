«هيئة حقوق الإنسان» تتفاعل مع حالة المغدورة «غادين»

تفاعلت هيئة حقوق الإنسان، مع حالة المغدورة «غادين» بالمتابعة مع الجهات ذات الصلة للوقف على مسار التحقيق بشأنها.

وقالت الهيئة، عبر تويتر، إنها رصدت ما تم تداوله في وسم «المغدوره غادين»، وإنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذكر، وأن يتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية من الجهات المختصة في ضوء ذلك.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خبرًا بشأن تعرض فتاة للتعنيف من قبل بعض أفراد أسرتها، وزعموا أنها انتحرت؛ جراء ما مرت به من معاناة، الأمر الذي سيتم التحقق بشأنه من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات الصلة.