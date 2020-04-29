لجنة متابعة مستجدات كورونا: الإجراءات الاحترازية والوقائية ضرورة لمنع انتشار الفيروس

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار كورونا والتصدي له

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السبعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

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واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما استعرضت الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم

والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع تأكيد استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وثمَّنت تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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