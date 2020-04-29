الراجحي يثمن دعم البنوك السعودية الصندوق المجتمعي بمبلغ 100 مليون ريال

ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الدعم المقدم من البنوك السعودية لمبادرة الصندوق المجتمعي بمبلغ 100 مليون ريال.

وقدّم معاليه شكره وتقديره لمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي، وللبنوك السعودية التي تعهدت بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة، التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء كورونا، استشعارًا منها بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة في تخفيف آثار وباء فيروس كورونا.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف، قد دشّنت في وقت سابق مبادرة الصندوق المجتمعي، استشعارًا بالمسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في الأزمة، التي تمر بها المملكة في مواجهة خطر وباء كورونا، وتعزيزًا للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث، ومساندةً للجهود الحكومية في التخفيف من آثار هذا الوباء.