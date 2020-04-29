بشعار "خلك بالبيت".. تقني الشرقية يطلق 10 آلاف فرصة تدريبية مجانية "عن بُعد" في ليالي رمضان

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، أكثر من 10 آلاف فرصة تدريبية مجانية عن بعد لجميع شرائح المجتمع ذكورًا وإناثًا تحت شعار "خلك بالبيت وحدد ما يناسبك"؛ وذلك خلال ليالي شهر رمضان المبارك الحالي، ضمن مبادرة منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالشرقية محمد بن سليمان السلوم، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المجتمعية التي تقدمها الإدارة لتدريب وتطوير جميع شرائح المجتمع باستخدام التقنية الحديثة عن بعد.

وأكد حرص المؤسسة على تسخير الإمكانات البشرية في خدمة وتنمية المجتمع، مثنيًا على تعاون منشآت التدريب الأهلية في الدمام والأحساء وحفر الباطن ومشاركتها الوطنية في تنمية وتطوير المجتمع من خلال تقديم 10022 فرصة تدريبية من خلال 107 برامج تدريبية بواقع 655 ساعة تدريبية بما مجموعها 230 يومًا.

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