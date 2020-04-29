لجميع شرائح المجتمع
أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، أكثر من 10 آلاف فرصة تدريبية مجانية عن بعد لجميع شرائح المجتمع ذكورًا وإناثًا تحت شعار "خلك بالبيت وحدد ما يناسبك"؛ وذلك خلال ليالي شهر رمضان المبارك الحالي، ضمن مبادرة منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة.
وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالشرقية محمد بن سليمان السلوم، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المجتمعية التي تقدمها الإدارة لتدريب وتطوير جميع شرائح المجتمع باستخدام التقنية الحديثة عن بعد.
وأكد حرص المؤسسة على تسخير الإمكانات البشرية في خدمة وتنمية المجتمع، مثنيًا على تعاون منشآت التدريب الأهلية في الدمام والأحساء وحفر الباطن ومشاركتها الوطنية في تنمية وتطوير المجتمع من خلال تقديم 10022 فرصة تدريبية من خلال 107 برامج تدريبية بواقع 655 ساعة تدريبية بما مجموعها 230 يومًا.
اقرأ أيضًا:
أمانة الشرقية تنفذ 4500 جولة رقابية خلال أول 5 أيام من رمضان
بالفيديو.. «الصحة» تعلن هويات وأعمار وفيات كورونا الجديدة
17 مليون ريال للمبادرات الاجتماعية في الشرقية
كانت هذه تفاصيل خبر بشعار "خلك بالبيت".. تقني الشرقية يطلق 10 آلاف فرصة تدريبية مجانية "عن بُعد" في ليالي رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.