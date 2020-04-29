السعودية اليوم / بلدية بارق تواصل معالجة التشوه البصري والإصحاح البيئي



محايل 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة بارق ممثلة بإدارة خِدْمات قسم النظافة حملتها التصحيحية لمعالجة التشوه البصري التي تهدف من خلالها إلى تنفيذ الخِدْمات البلدية كافة، من خلال إزالة مخلّفات البناء والمواد الصلبة داخل الأحياء، ونظافة الساحات والمرافق العامة في الشوارع، والكنس الآلي واليدوي بالشوارع الرئيسة، كما تقوم إدارة خِدْمات قسم الزراعة بأعمال صيانة الحدائق والساحات العامة وتحسينهما.

وبين رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين.

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22:00ت م

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