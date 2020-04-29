السعودية اليوم / بلدية محايل عسير تزيل أكثر من 200 مركبة متهالكة



محايل 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أزالت بلدية محايل عسير أكثر من 200 مركبة متهالكة، وذلك ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية في حملة معالجة التشوه البصري .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أنه جرى تشكيل فريق لمعالجة التشوهات البصرية من موظفي البلدية ويواصلون أعمالهم اليومية في حملة معالجة التشوه البصري ونظافة الشوارع العامة بالمركز بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

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21:44ت م

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